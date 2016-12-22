Регулятор не согласовал проект кабмина Украины о повышении цены на газ

Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта постановления кабинета министров Украины о поэтапном повышении цены на газ с ноября. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение службы от 26 октября.

Как отмечается в документе, проект постановления о повышении цены на газ уже был рассмотрен и согласован 10 августа. При повторном рассмотрении было установлено, что содержание нового проекта отличается от согласованной ранее редакции. Таким образом, документ считается не согласованным.

Кроме того, служба заявила об отсутствии в предоставленных для согласования документах анализа регуляторного влияния и копии сообщения об обнародовании. Также служба утверждает, что редакция не соответствует достигнутым договоренностям между участниками рынка природного газа.

Накануне на сайте кабмина Украины было опубликовано постановление, согласно которому правительство повысит цену на газ в стране в три этапа в период с ноября 2018 по май 2020 года. На первом этапе, который начнется 1 ноября, цены вырастут на 23,5%. Второй этап начнется 1 мая 2019 года, а третий — с 1 мая 2020 года.

Решение о повышении цен на газ для украинцев было принято в обмен на соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении стране $3,9 млрд кредита.