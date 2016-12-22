МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре в Москве

В Москве в воскресенье, 28 октября, ожидается ветер с порывами до 12–17 м/с. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Спасатели рекомендовали обходить щиты и рекламные конструкции и парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что в ночь с субботы на воскресенье в Москве выпало 14 мм осадков. Это составляет почти пятую часть месячной нормы в октябре. Также образовался первый в этом сезоне снежный покров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, в понедельник, 29 октября, атмосферное давление будет высоким — около 765–770 мм рт. ст. Он также заявил о наступлении предзимья в Московском регионе.