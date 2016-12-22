Гидрометцентр рассказал о погружении Московского региона в «предзимье»

В пятницу вечером, 26 октября, в небе над Москвой могут появиться снежинки в воздухе, при этом землю снег не покроет, поскольку она еще теплая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Прогнозируем, что ночные температуры будут около нулевой отметки в Москве, ночью местами небольшие осадки. Снег землю не покроет, поскольку земля сейчас теплая, не ожидаем. Снежинки могут выпадать», — сказал он в разговоре с агентством.

Вильфанд предупредил, что на продуваемых местах дорог может образоваться гололедица: этому будет способствовать температура не ниже нуля, дождь или небольшой снег, а также ветер, который, по прогнозу, усилится до 12–17 м/с.

В субботу, 27 октября, столицу ждет непогода: по словам научного руководителя Гидрометцентра, дождь усилится, воздух прогреется до 5–7 градусов по Цельсию, порывы ветра будут достигать 15 м/с. В ночь на воскресенье температура воздуха достигнет 3 градусов тепла, днем поднимется не выше плюс 6. Осадки, подчеркнул он, значительно уменьшатся. Одновременно с этим будет стремительно расти атмосферное давление, которое будет ощутимо в понедельник, 29 октября.

«Вырастет почти на 30 мм рт. ст. и в рабочие дни будет 765–770 мм рт. ст. Это очень высокое давление, близкое к экстремальному, — сказал Вильфанд. — Не стал бы называть это время зимним, это сезон предзимья. На прошлой неделе было очень тепло — 15–18 градусов тепла, а на следующей — уже до минус 9».

Центр организации дорожного движения предупредил о необходимости соблюдать скоростной режим на дорогах Москвы в связи с тем, что в городе ожидается небольшой снег.​