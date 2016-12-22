Миронов переизбран председателем «Справедливой России»

Сергей Миронов переизбран председателем партии «Справедливая Россия», сообщается на сайте политического объединения.

Отмечается, что голосование проходило на десятом съезде партии. Как уточняет «РИА Новости», за Миронова проголосовали 199 делегатов из 209. Он переизбран председателем партии на 2,5 года.

10 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на членов «Справедливой России» писал, что сотрудникам ее центрального аппарата задерживают зарплату, вследствие чего многие из них вынуждены искать подработку. По их словам, проблемы у партии начались в июне. Тогда руководство партии резко сократило финансирование региональных отделений и некоторые из них были вынуждены сократить аппарат. Также газета со ссылкой на данные ЦИК указала, что отчисления из федерального бюджета в 2017 году сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Позднее Сергей Миронов заявил, что проблемы с выплатой зарплат в партии есть, но «ничего катастрофического здесь нет».