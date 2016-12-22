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СМИ сообщили о финансовых проблемах «Справедливой России»
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СМИ сообщили о финансовых проблемах «Справедливой России»
Политика, 06:43
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СМИ сообщили о финансовых проблемах «Справедливой России»
Сотрудникам центрального аппарата «Справедливой России» задерживают зарплату и многие из них вынуждены искать подработку, рассказали «Коммерсанту» партийцы. Проблемы, отмечают они, сказались и на региональных отделениях
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

О финансовых проблемах в «Справедливой России» газете «Коммерсантъ» рассказали несколько высокопоставленный представителей партии. По их словам, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты. 

В частности, рассказывают собеседники, в центральном аппарате зарплату задерживают по два-три месяца, некоторые уходят на сокращенный день и ищут себе подработку, в том числе курьерами и в такси. Финансовые проблемы у партии, как рассказывают справороссы, начались в июне. Тогда руководство партии резко снизило финансирование региональных отделений и некоторые из них были вынуждены сократить свой аппарат.

Еще один собеседник издания рассказал, что на последнем заседании президиума центрального совета лидер партии Сергей Миронов заговорил об этом, заранее «попросив убрать камеру из зала». Тогда же он заявил, что постарается улучшить ситуацию к предстоящему съезду партии, который намечен на последние выходные октября.

Со ссылкой на данные Центризбиркома, куда партии ежегодно предоставляют отчеты, «Коммерсантъ» пишет, что отчисления из федеральной бюджета «Справедливой России» в 2017 году сократились почти вдвое по сравнению с годом ранее. При этом резко уменьшилась и сумма добровольных пожертвований.

Официальных заявлений в партии на этот счет делать делать не стали. Секретарь президиума центрального совета, депутат Госдумы Олег Шеин в беседе с издание заявил, что подобных проблем нет. «Я общаюсь с аппаратом, если бы подобное там происходило, я бы знал», — приводит издание его слова.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: «Справедливая Россия» , финансирование
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