Аксенов назвал «настоящих народных героев» Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook поздравил граждан Украины с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается в стране 28 октября.

По его словам, настоящими народными героями Украины являются те, кто внес вклад в эту победу. Аксенов упомянул маршалов Павла Рыбалко и Семена Тимошенко, генерала Ивана Черняховского, маршала авиации Ивана Кожедуба, командира партизанского отряда Сидора Ковпака, разведчика Евгения Березняка и «грозу бандеровцев» разведчика Павла Судоплатова.

«Этот список можно продолжать и продолжать. Это наши общие герои, наша общая история», — добавил он.

В январе Аксенов говорил, что нацизм является «неотъемлемой частью» идеологии Украины. по его словам, трагедии Бабьего Яра, Волынской резни, Хатыни, Одессы и Донбасса являются звеньями одной цепи. Мировое сообщество должно «добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», добавил он.