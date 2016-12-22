Аксенов назвал нацизм «неотъемлемой частью» идеологии Украины

Нацизм является «неотъемлемой частью» государственной идеологии Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов по поводу факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом он написал в своем Facebook.

Аксенов заявил, что трагедии Бабьего Яра, Волынской резни, Хатыни, Одессы и Донбасса — «это звенья одной цепи». «Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины», — написал он.

Аксенов добавил, что международное сообщество должно «добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне» По его мнению, оснований для этого «предостаточно». В качестве примеров глава Крыма привел признание Польшей Волынской резни геноцидом, преступления «украинских карателей на Донбассе» и отказ Украиной признать резолюцию Генассамблеи ООН о запрете героизации нацизма.

В конце декабря Сергей Аксенов назвал «пропагандистскими мифами Киева» резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в Крыму. В документе, который поддержали 70 стран, говорится о незаконном установлении законов и юрисдикций России в Крыму, а также нарушение российскими властями прав человека на полуострове. Территория Крыма называется украинской, «временно оккупированной» Россией.



