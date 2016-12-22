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В Иране исключили сокращение экспорта нефти ниже 1 млн баррелей
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В Иране исключили сокращение экспорта нефти ниже 1 млн баррелей
Политика, 15:16
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В Иране исключили сокращение экспорта нефти ниже 1 млн баррелей

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что из-за санкций США объем экспорта иранской нефти не станет меньше 1 млн баррелей в день. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Если американцы могли бы остановить экспорт иранской нефти, цена на нефть выросла бы до $100», — сказал он.

Первый вице-президент заявил, что в последние месяцы экспорт нефти из Ирана составлял 2,5 млн баррелей в сутки, однако существует частичное снижение. Он добавил, что позиция США о том, что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена не выросла, не правдива.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок иранской нефти в ноябре. По данным издания, Банк Куньлунь уведомил иранских контрагентов о прекращении взаимодействия с 4 ноября, когда вступают в силу американские санкции.

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Израильское агентство mako.co.il со ссылкой на секретный документ сообщало, что Россия планирует помочь Ирану обойти американские санкции. По оговоренной схеме Иран должен будет переправлять нефть через Каспийское море на российские нефтеперерабатывающие предприятия, откуда российская сторона будет ее продавать.

Теги: Иран , Экспорт
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