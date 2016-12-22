В США прошел розыгрыш лотереи с джекпотом в $687,8 млн

В субботней лотерее Powerball в США разыграли джекпот в размере $687,8 млн. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, в лотерее оказались два победителя из штатов Айова и Нью-Йорк. Они поделят выигрыш между собой, и каждый из них получит более $343 млн. Победившими числами стали 8, 12, 13, 19, 27 и «мега-шар» 4.
Первоначально сумма выигрыша должна была составить $750 млн, но позже она была скорректирована на основе фактических продаж билетов.
В конце июля победитель американской лотереи Mega Millions получил джекпот в размере $522 млн. Выигрыш забрал покупатель, который приобрел билет в Калифорнии. Этот джекпот стал пятым по величине в истории лотереи Mega Millions.
В январе 2016 года в лотерее Powerball состоялся розыгрыш джекпота в размере $1,6 млрд. Обладателем выигрышного билета стал также житель пригорода Лос-Анджелеса.