Покупатель лотерейного билета в США выиграл $522 млн

Победитель угадал все шесть выигрышных номеров и стал обладателем джекпота лотереи Mega Millions. Его имя не известно. Это один из самых крупных выигрышей в истории лотереи и самый крупный для Калифорнии

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская лотерея Mega Millions объявила, что обладателем джекпота в размере $522 млн стал покупатель, который приобрел выигравший лотерейный билет в Калифорнии. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи.

Это пятый по величине джекпот в истории американской лотереи. Его сумма увеличивалась с мая. В середине июля она равнялась $375 млн, а в минувшую субботу уже $493 млн. Имя выигравшего пока не называется.

Счастливый билет был продан в магазине спиртных напитков Ernie’s Liquors в городе Сан-Хосе. Издание Mercury News приводит слова 65-летнего владельца заведения Кьюэла Сахдева, по прогнозу которого произошедшее благоприятно скажется на его бизнесе, поскольку «люди будут думать, что это приносящий удачу магазин».

Сам магазин также не останется без приза. Заведения, в которых разыгран джекпот, получают в качестве поощрения около $30 тыс.

За всю историю лотереи Mega Millions крупнейшим был выигрыш в размере $656 млн 30 марта 2012 года, но тогда его разделили трое победителей — в Иллинойсе, Канзасе и Мэриленде. Нынешний результат — пятый в истории лотереи.

Получить всю сумму победитель сразу не сможет. По правилам он, если решится забрать деньги единовременно, получит около $320 млн. Если же победитель захочет получить всю сумму, ему придется согласиться на выплату по частям в течение 29 лет. В любом случае выигрыш в лотерею облагается налогом в размере 39,6%.

Лотерея Mega Millions проводится в большинстве американских штатов, а также на Американских Виргинских островах.

Что же касается других лотерей, самый крупный выигрыш в США был зафиксирован в прошлом году. В розыгрыше Powerball медсестра из Массачусетса Мэвис Уончик выиграла $758 млн.

В России самый крупный выигрыш был зафиксирован в ноябре прошлого года. Жительница Воронежской области выиграла джекпот «Русского лото» в размере 506 млн руб. 63-летняя Наталья Власова и ее дочь пообещали часть денег отдать на благотворительность.