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Меркель по-русски спросила Путина про его «сибирское пальто»
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Меркель по-русски спросила Путина про его «сибирское пальто»
Политика, 27 окт, 23:33
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Меркель по-русски спросила Путина про его «сибирское пальто»

Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски спросила российского президента Владимира Путина на встрече в Стамбуле о его пальто. Запись опубликовал телеканал RT.

«Сибирское пальто?» — спросила канцлер, в то время как Путин застегивал его. Глава государства ответил отрицательно.

Четырехсторонний саммит по Сирии, в котором участвовали президент Владимир Путин, канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Эрдоган, состоялся 27 октября. По его итогам было озвучено предложение сформировать к концу 2018 года конституционный комитет по Сирии, который займется реформированием конституции Сирийской Арабской Республики. Этот орган должен начать работу в 2019 году.

В то же время Путин заявил, что Россия рассматривает соглашение с Турцией по демилитаризованной зоне в Идлибе как временное. Если экстремисты продолжат свои нападения, совместная военная операция Дамаска и Москвы в этой части страны — «очаге террористической угрозы» — может быть возобновлена.

Теги: Ангела Меркель , Владимир Путин , Стамбул
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