В Стамбуле начался саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции

В Стамбуле начался саммит, в котором принимают участие президент Турции Реджеп Эрдоган, лидер России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, встреча Эрдогана, Путина, Меркель и Макрона проходит в зале дворца Вахдеттин, где располагается офис турецкого лидера и где он принимает иностранных гостей. Перед началом переговоров лидеры Турции, Франции, Германии и России встретились на террасе дворца и сфотографировались, а после этого прошли в зал, где и начались переговоры. Агентство «Интерфакс» отмечает, что по графику Путин, Эрдоган, Макрон и Меркель будут говорить около трех часов.



Ранее президент России провел несколько двусторонних встреч. Так, он поговорил с Меркель и Эрдоганом. До начала саммита Путин провел телефонный разговор с президентом Франции.



По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в рамках четырехстороннего саммита лидеры обсудят восстановление Сирии, урегулирование конфликта и «взаимодействие с Западом».