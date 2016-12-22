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Путин встретился с Меркель перед саммитом в Стамбуле
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Путин встретился с Меркель перед саммитом в Стамбуле
Политика, 16:14
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Путин встретился с Меркель перед саммитом в Стамбуле

В Стамбуле российский президент Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях четырехстороннего саммита лидеров Турции, Германии, России и Франции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, Путин говорил с Меркель во дворце Вахдеттин, где располагается офис президента Турции Реджепа Эрдогана. Что именно обсуждают лидеры России и Германии, не сообщается.

В Кремле также рассказали, что ранее Путин встретился с Эрдоганом. Детали их встречи также не уточняются. Как рассказали «РИА Новости» в пресс-службе президента Турции, оба лидера говорили около 50 минут.

В субботу, 27 октября, Путин, Эрдоган, Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут четырехстороннюю встречу во дворце Вахдеттин в Стамбуле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стороны обсудят восстановление Сирии, политическое урегулирование конфликта и «взаимодействие с Западом».

До начала саммита Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Как рассказал источник в Елисейском дворце телеканалу BFM, в ходе переговоров французский лидер сказал президенту России, что хочет, чтобы лидеры стран, которые примут участие в саммите в Стамбуле, пообещали не допустить применение химического оружия в Сирии и продлили режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

Теги: Ангела Меркель , Владимир Путин , Стамбул
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