ВВС Израиля возобновили авиаудары по Газе

После нескольких часов затишья Военно-воздушные силы Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).
«Наши истребители наносят удары по объектам террористов по всей территории сектора Газа после десятков ракет, выпущенных по Израилю за последние 12 часов», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter IDF.
Заявления о новых авиаударах последовали после сообщений о новых пусках ракет с территории Газы утром в субботу, 27 октября. Система ПРО «Железный купол» сумела перехватить как минимум пять ракет, уточнили в IDF.
В пятницу, 26 октября, в секторе Газа прошел очередной организованный ХАМАС «Марш возвращения», в котором участвовали, по оценкам израильской стороны, более 15 тыс. человек. Акция привела к столкновениям с израильскими военными на границе сектора Газа.
С наступлением ночи израильские военные зафиксировали более 30 ракетных пусков с территории сектора, в ответ самолеты IDF атаковали более 80 целей организации ХАМАС в Газе. Ударам подверглись два предприятия по производству оружия, пять военных объектов, тренировочный комплекс в Рафахе, подземный туннель, наблюдательный пост ПВО и другие объекты.
Пресс-служба IDF опубликовала видеозапись перехвата ракет израильской системой ПРО.
Представитель израильской армии заявил, что за ударами из сектора Газа стоят режим президента Сирии Башара Асада и силы спецопераций Корпуса стражей исламской революции Ирана.