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Израильская авиация поразила 80 целей после обстрела из сектора Газа
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Израильская авиация поразила 80 целей после обстрела из сектора Газа
Политика, 06:59
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Израильская авиация поразила 80 целей после обстрела из сектора Газа

ВВС Израиля атаковали около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщается на сайте Армии обороны Израиля (IDF).

Отмечается, что израильские военные зафиксировали около 30 ракетных запусков с территории сектора Газа. В ответ самолеты и вертолеты армии Израиля поразили объекты палестинского исламистского движения ХАМАС в городах Хан-Юнис, Дир-эль-Балах, Тель-Заатар и Джабалия.

Также в городе Аль-Ататре и районе Нецарим израильская авиация нанесла урон двум крупным объектам ХАМАС по производству оружия.Кроме того, израильские военные атаковали учебный центр в городе Рафаха, где проходят подготовку бойцы ХАМАС.

Ранее сообщалось о 12 ракетах, выпущенных по территории Израиля из сектора Газа, часть из снарядов была перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Теги: Израиль , сектор Газа , ракетный обстрел , ВВС
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