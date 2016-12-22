Трамп не взял на себя вину за действия отправителя посылок с бомбами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о пропрезидентских взглядах Сизара Сейока, подозреваемого в отправке подозрительных посылок демократам, но не будет брать на себя вину за его действия. Об этом сообщает Associated Press. «Нет никакой вины», — сказал Трамп.
56-летний Сизар Сейок был задержан 26 октября в городе Плантейшен, штат Флорида. На месте задержания силовики обнаружили фургон, обклееный пропрезидентскими фотографиями и изображениями демократов, чьи лица были перечеркнуты.
ФБР подозревает Сейока в отправке 13 посылок с бомбами, на одном из пакетов были обнаружены его отпечатки.
Ранее американские спецслужбы перехватили подозрительные посылки, предназначавшиеся для экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, бывшего вице-президента Джо Байдена и других политиков и общественных деятелей.