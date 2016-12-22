Украинский вертолет сбил «российский» беспилотник в Луганской области

Экипаж украинского боевого вертолета Ми-24 сбил «очередной российский» беспилотник «Орлан-10» в районе города Лисичанска в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook.

По данным военных, дрон вел разведку утром 13 октября по маршруту Лисичанск — Северодонецк. «Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло», — указали в пресс-службе штаба ООС. Беспилотник сбили в районе населенного пункта Боровское, позднее в том месте были найдены обломки дрона.

Представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко назвал данные о сбитом беспилотнике «низкокачественным фейком». Об этом сообщает Луганский информационный центр. «Мы были бы рады, если бы у нас на вооружении стояли такие летательные аппараты, однако таковых у нас никогда не было и на сегодняшний день нет», — сказал Марочко.

В сентябре Следственный комитет России завел дело, после того как украинский беспилотник сбросил осколочный боеприпас в селе Саханка Донецкой области. В результате бомбежки пострадали два мирных жителя.