Самолет и беспилотник ВВС США провели разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет американских ВВС RC-135V и дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk совершили полеты вблизи границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.
Самолеты осуществляли полеты в воздушном пространстве Польши, к югу от Калининградской области. Беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 совершил подлет к границе, пролетев над Грецией, Румынией и Украиной после взлета с базы Сигонелла на Сицилии. Самолет RC-135V с бортовым номером 64-1484 вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и пролетел над Нидерландами.
7 октября американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk летал у границ России около одиннадцати часов. Он вылетел с базы Сигонелла и провел разведывательный полет около границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.