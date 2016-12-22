Суд оштрафовал юриста ФБК Жданова на 250 тыс. руб.

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 250 тыс. руб. за нарушение установленного порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, Жданова оштрафовали за организацию несогласованной акции 9 сентября в Москве против пенсионной реформы.

Накануне основатель ФБК Алексей Навальный сообщил о задержании Жданова. По словам самого юриста, его задержали у выхода из метро, при этом он не уточнил, из-за чего и возле какой станции.

Сторонники Алексея Навального вышли на митинги против пенсионной реформы более чем в 20 городах России в единый день голосования 9 сентября. В большинстве городов акции протеста не были согласованы, по данным «ОВД-инфо», полиция задержала более 1,2 тыс. человек, по данным МВД — 100 человек.

Навальный по делу об организации несанкционированного митинга получил 20 суток ареста, перед этим он также отбыл 30 суток в спецприемнике из-за акции «Забастовка избирателей».