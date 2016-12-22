Навальный сообщил о задержании в Москве юриста ФБК

Главу юридической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали в Москве, сообщил основатель ФБК Алексей Навальный в Twitter.

«Задержан глава юридической службы ФБК Иван Жданов», — написал он. Сам Жданов рассказал, что его задержали у выхода из метро, но не уточнил, возле какой станции и по какому поводу.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что им пока такая информация не поступала. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш передает, что юриста фонда везут в ОВД «Даниловское».

Это не первый раз, когда Жданова задерживают. В мае суд оштрафовал его на 20 тыс. руб. за нарушение ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором правил проведения акции) из-за записи в Twitter об акции Навального.