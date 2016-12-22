Путину в Ханты-Мансийске подарили пояс охотника с амулетами

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Уральский федеральный округ посетил Музей природы и человека в Ханты-Мансийске, где получил памятный подарок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе посещения музея Путин осмотрел выставку и встретился с местной сказительницей и поэтессой Марией Волдиной. Как передает «Интерфакс», она подарила президенту охотничий пояс, украшенный костяными и железными пластинами и амулетами местных охотников.

Сотрудники музея также рассказали Путину местную легенду о сотворении мира и познакомили главу государства с народным бытом и культурой шаманов.

В ходе визита ХМАО Путин также провел встречу с губернатором региона Натальей Комаровой, в ходе которой обсудил с ней инвестиционную привлекательность региона и переселение людей из аварийного жилья. Перед началом встречи президент пошутил над главой автономного округа, которая случайно заняла его место.