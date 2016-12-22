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Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором ХМАО
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Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором ХМАО
Политика, 21:00
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Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором ХМАО

Президент России Владимир Путин пошутил над губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, которая случайно заняла его кресло. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Перед началом встречи Комарова поприветствовала президента и села за стол с той стороны, где лежали бумаги Путина. Глава государства занял свободное место, поменялся с губернатором документами и сказал: «Ничего страшного. Тоже хорошее место».

Как сообщает Кремль, в ходе встречи затрагивались вопросы инвестиционной привлекательности ХМАО и переселения людей из аварийного жилья.

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Также президент посетил Музей природы и человека. Как уточняет «Интерфакс», сотрудники музея рассказали Путину легенду о сотворении мира, познакомили с народным бытом и культурой шаманов. Глава государства встретился с местной сказительницей и поэтессой Марией Волиной, которая подарила ему охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами и амулетами местных охотников.

Теги: Владимир Путин , Ханты-Мансийский автономный округ , подарок
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