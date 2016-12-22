Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором ХМАО

Президент России Владимир Путин пошутил над губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, которая случайно заняла его кресло. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Перед началом встречи Комарова поприветствовала президента и села за стол с той стороны, где лежали бумаги Путина. Глава государства занял свободное место, поменялся с губернатором документами и сказал: «Ничего страшного. Тоже хорошее место».
Как сообщает Кремль, в ходе встречи затрагивались вопросы инвестиционной привлекательности ХМАО и переселения людей из аварийного жилья.
Также президент посетил Музей природы и человека. Как уточняет «Интерфакс», сотрудники музея рассказали Путину легенду о сотворении мира, познакомили с народным бытом и культурой шаманов. Глава государства встретился с местной сказительницей и поэтессой Марией Волиной, которая подарила ему охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами и амулетами местных охотников.