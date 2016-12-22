Рогозин подарил Путину фотографии Крымского моста из космоса

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подарил президенту Владимиру Путину альбом с фотографиями Крымского моста, сделанными со спутника. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

​«Мы с апреля 2014 года проводили съемку Крымского моста, как он строился», — рассказал Рогозин. Путин поблагодарил главу «Роскосмоса» за подаренный фотоальбом.

Рогозин отметил, что съемки проводились ежемесячно десятью спутниками. С этого времени они отсняли 240 маршрутов.

«Мы уже в ближайший месяц, до конца августа, начинаем проводить в федеральных округах вместе с губернаторами презентации новых возможностей «Роскосмоса» и нашей орбитальной группировки, которые нужно не только коммерциализировать, но и активным образом внедрять в народное хозяйство», — заявил Рогозин.

Ранее Рогозин пообещал конкурентам в космической отрасли серьезный бой. «Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе», — заявлял он.

Крымский мост через Керченский пролив открыли для автомобильного движения 16 мая. Осенью на мосту планируют открыть движение для грузовиков.