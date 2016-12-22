«Яндекс.Такси» попросил у ГИБДД доступ к базе водительских прав

Сервис «Яндекс.Такси» попросил ГИБДД предоставить возможность проверять в автоматизированном режиме права у водителей. С соответствующим обращением во время Всероссийского семинара-совещания с участием глав УГИБДД регионов выступил директор по развитию «Яндекс.Такси» в России и Белоруссии Алексей Федотов, передает «РИА Новости».

«Мы могли бы сделать перевозки безопаснее, если бы у нас была возможность проверять в автоматизированном режиме водительское удостоверение», — отметил Федотов. По его словам, в Новосибирске проводился эксперимент, в рамках которого в ГИБДД был передан список всех водительских удостоверений, зарегистрированных в сервисе. В результате выяснилось, что 3% водителей лишены прав.

Как рассказал журналистам глава ГИБДД Михаил Черников, более 50% лишенных прав не сдают водительские удостоверения.

В середине октября правительство утвердило изменения в правила возврата водительских прав. В соответствии с изменениями, для возврата удостоверения нужно, помимо подтверждения знания ПДД, предоставить информацию об уплате всех штрафов за нарушения на дорогах. Кроме того, согласно п. 2, от осужденных по административным статьям за вождение в нетрезвом виде требуется предоставить медсвидетельство о том, что у них нет противопоказаний к вождению. 22 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо-рекомендацию от ГАИ в региональные управления ГИБДД писал, что власти изменили правила возврата прав для водителей, наказанных за езду в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу и значительное превышение скорости. Согласно изменениям, водители, нарушившие ПДД в нетрезвом состоянии, что привело к тяжелым травмам или жертвам (п. 2, 4 и 6 ст. 264 УК), могут не предоставлять медицинскую справку и подтверждение оплаты штрафов для возврата удостоверения.