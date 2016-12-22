В аэропорту Жуковский столкнулись два самолета

Приземлившийся самолет авиакомпании «Икар» задел находившийся на стоянке борт «Уральских авиалиний»

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В подмосковном аэропорту Жуковский самолет компании «Икар» повредил борт авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.

«Самолет авиакомпании «Икар» при заруливании повредил наш борт, который стоял на стоянке. Повреждена правая сторона руля высоты», — сообщила она.

По ее словам, говорить о предъявлении претензий к авиакомпании «Икар» «пока рано». «​Компетентные органы проводят расследование, мы ждем заключения», — сказала Гасникова.

Пресс-секретарь авиакомпании Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар») Александр Сухоруков рассказал РБК, что столкновение в аэропорту Жуковский произошло по вине авиакомпании «Уральские авиалинии».

«По нашей информации, самолет «Уральских авиалиний» стоял не по разметке, его хвост выходил за линию ограничения. Во время заруливания наш самолет следовал за машиной сопровождения, которая едет перед самолетом и показывает место стоянки. Мы все требования соблюдали, самолет ехал по осевой разметке, но из-за неправильной стоянки «Уральских авиалиний» задел их борт. Наш борт никаких повреждений не получил», — уточнил Сухоруков.

По его словам, самолет авиакомпании Pegas Fly выполнял рейс из Гуанчжоу, на борту находили​сь 266 пассажиров. При этом в результате осмотра комиссии борт допустили до полетов, и он «в данный момент выполняет пустой перегон в турецкую Анталью», добавил пресс-секретарь авиакомпании «Икар».

Инцидент произошел около 10:00 мск, сообщает «Пятый канал». Поврежденный самолет «Уральских авиалиний» — аэробус А320.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что в результате столкновения у самолета «Уральских авиалиний» повреждены левый подкрылок и аэронавигационный фонарь. «Пострадавших нет», — добавили в прокуратуре, отметив, что уже инициирована проверка.

В декабре 2016 года два самолета А321 авиакомпании «Аэрофлот» столкнулись в аэропорту Шереметьево. Один из самолетов тащили на буксире, а другой в этот момент заправлялся, самолеты зацепились крыльями. Оба самолета были без пассажиров, во время инцидента никто не пострадал.