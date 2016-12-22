ОЗК подтвердила смену гендиректора

Гендиректор ОА «Объединенная зерновая компания» Михаил Кийко, руководивший компанией с апреля 2017 года, уходит со своего поста из-за «смены работы», сообщили в компании журналистам в пятницу, 26 октября.

Новым главой компании станет Сергей Королев, президент Национального союза производителей плодов и овощей. По словам Кийко, Минсельхоз представит его компании 1 ноября.

Накануне, 25 октября, источники РБК и «Интерфакса» сообщили, что Кийко покинет компанию. Собеседник агентства заявил, что пост гендиректора получит Королев, который с 2009 по 2011 год был заместителем министра сельского хозяйства, а после ухода со службы стал директором инвестфонда AVG Capital Partners.

Один из источников «Интерфакса» связал смену гендиректора ОЗК с арестом главы группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. «Сумме» принадлежит 50% компании, за вычетом одной акции. Экс-глава группы и член совета директоров ОЗК Лейла Маммедзаде в интервью РБК говорила, что участие «Суммы» в капитале ОЗК изменится.

Объединенная зерновая компания владеет 17 элеваторами, хлебоприемными предприятиями, способными хранить 2,1 млн т зерна. Также у ОЗК восемь предприятий по переработке (1,2 млн т зерна в год) и два портовых элеватора в Новороссийске и Калининграде.