Десятки туристов отменили поездки в Сочи из-за наводнения

Десятки туристов отменили поездки в Сочи на ближайшие даты в связи с крупным наводнением в регионе. Об этом РБК сообщила PR-менеджер компании АЛЕАН Анастасия Соловьева.

«На сегодняшний день в компании АЛЕАН существует около 50 аннуляций броней на ближайшие дни заезда. Связано это с крупным наводнением в Сочинском регионе, туристы волнуются и переживают», — рассказала она.

Соловьева добавила, что с 25 октября наблюдался незначительный рост отмен проездок. По словам PR-менеджера, туроператор возвращает полную стоимость тура или предлагает клиентам перенести поездку на другие дни.

Как отмечается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР), около 50 туристов оператора «Дельфин» не смогли 25 октября добраться на поезде до Сочи и Абхазии. Отмечается, что варианты дальнейших действий обсуждались с ними на месте. По данным АТОР, анну​ляций пока не было.

Сильные дожди, обрушившиеся на Краснодарский край 24 октября, вызвали наводнение в нескольких районах. По состоянию на 25 октября было подтоплено 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. В регионе был объявлен режим ЧС.

24 октября движение поездов в сторону Сочи было приостановлено. Также из-за дождей были размыты дороги и разрушено несколько мостов.

По данным регионального министра ГО и ЧС Сергея Капустина, погибли шесть человек.