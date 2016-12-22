ФАС не увидела препятствий для покупки Сбербанком доли в «Яндексе»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила бы возможную сделку по покупке Сбербанком доли в «Яндексе», поскольку компании представляют разные рынки, сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает «Интерфакс».

«Это разные рынки совершенно, они никак не приводят к повышению экономконцентрации. Мы бы ее одобрили, если бы надо будет одобрять, это 100%», — заявил Артемьев.

Он добавил, что «не понял» реакцию рынка на сообщения о возможной покупке Сбербанком доли «Яндекса», и отметил, что не боится банков «как госкомпаний». «Просто мне кажется, что когда высокотехнологичная компания получает партнера с деньгами, она просто будет быстрее развиваться», — сказал глава ФАС.

Артемьев также усомнился в том, что в случае заключения сделки Сбербанк будет ограничивать деятельность «Яндекса». «Во всяком случае Сбербанк с Грефом во главе никогда ничего не будет ограничивать, наоборот», — заявил он. При этом, отметил Артемьев, банк может предложить «Яндексу» «сумасшедшее количество денег».

На прошлой неделе издания The Bell и «Ведомости» сообщили, что Сбербанк планирует купить 30% капитала «Яндекса» и стать тем самым крупнейшим акционером компании. При этом «Ведомости» отмечали, что таким образом Сбербанк сможет получить десять голосов на собрании акционеров «Яндекса», которые дадут ему фактический контроль над компанией.

После публикаций акции «Яндекса» на бирже начали дешеветь — к концу торгов 19 октября капитализация группы опустилась до $9,005 млрд. В Сбербанке и «Яндексе» отрицают, что обсуждали возможность сделки. В частности, в понедельник, 22 октября, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож рассказал, что не планирует продавать акции компании.

По данным Financial Times (FT), топ-менеджеры Сбербанка и «Яндекса» обсуждали возможность сделки в неформальной обстановке. «Это был разговор за чашкой чая. До официальных переговоров дело не дошло», — сказал источник FT.