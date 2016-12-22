ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,25 65,26 EUR Нал. 75,28 74,22 USD Бирж. 65,79 +0,19 EUR Бирж. 74,67 +0,05 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6554,70 +19,70 IMOEX 2288,35 -1,85% RTSI 1095,77 -2,22% Brent 76,08 -0,81% DJIA 24984,55 +1,63% Nasdaq 7318,34 +3,02%
ФАС не увидела препятствий для покупки Сбербанком доли в «Яндексе»
Лента новостей
Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 13:54, РБК и Мираторг У жены наследника норвежского престола нашли неизлечимую болезнь легких 13:54, Общество Точный прогноз на XRP, на Bitcoin - нет: как работают сигналы экспертов 13:51, Крипто Россельхознадзор опроверг снятие запрета на поставку молока из Белоруссии 13:49, Бизнес Осмотренный Петровым и Бошировым собор в Солсбери попытались ограбить 13:48, Общество Ждут ли пенсионеров в риелторском бизнесе 13:41, Недвижимость Банк России не стал повышать ключевую ставку 13:30, Финансы ВТБ купит долю Магомедова в ОЗК 13:27, Бизнес Умер композитор и дирижер Борис Темирканов 13:27, Общество В стиле Maserati: кроссовер, который разрушил все стереотипы 13:22, РБК и Maserati Заместитель генпрокурора России подал в отставку 13:16, Общество Bitcoin никому не нужен: интерес к криптовалюте снизился на 93% 13:14, Крипто ФАС не увидела препятствий для покупки Сбербанком доли в «Яндексе» 13:11, Бизнес СМИ узнали о сбитом мэром города на Урале школьнике 13:07, Общество Кондолиза Райс продала дом в Стэнфорде за $1,9 млн 13:07, Недвижимость Знаменитые роли Николая Караченцова 13:01, Общество  Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 12:59, РБК и Mastercard Филарет предложил структуре РПЦ на Украине сменить название 12:56, Общество Путин назвал огромной утратой смерть Караченцова 12:55, Общество В Кремле раскрыли детали предстоящего саммита по Сирии в Стамбуле 12:43, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 12:30, РБК и Schneider Electric Google не оправдал ожиданий инвесторов: акции Aphabet начали дешеветь 12:30, Quote Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке сбежать из России 12:26, Общество Число отравившихся в дагестанском кафе увеличилось до 49 человек 12:14, Общество Как отреагирует рынок: китайский суд признал Bitcoin собственностью 12:10, Крипто Кремль заявил об отсутствии у Путина планов посетить Краснодарский край 12:07, Общество
ФАС не увидела препятствий для покупки Сбербанком доли в «Яндексе»
Бизнес, 13:11
0
ФАС не увидела препятствий для покупки Сбербанком доли в «Яндексе»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила бы возможную сделку по покупке Сбербанком доли в «Яндексе», поскольку компании представляют разные рынки, сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает «Интерфакс».

«Это разные рынки совершенно, они никак не приводят к повышению экономконцентрации. Мы бы ее одобрили, если бы надо будет одобрять, это 100%», — заявил Артемьев.

Он добавил, что «не понял» реакцию рынка на сообщения о возможной покупке Сбербанком доли «Яндекса», и отметил, что не боится банков «как госкомпаний». «Просто мне кажется, что когда высокотехнологичная компания получает партнера с деньгами, она просто будет быстрее развиваться», — сказал глава ФАС.

Слух на $3 млрд: чем для «Яндекса» обернулись сообщения о продаже акций
Технологии и медиа

Артемьев также усомнился в том, что в случае заключения сделки Сбербанк будет ограничивать деятельность «Яндекса». «Во всяком случае Сбербанк с Грефом во главе никогда ничего не будет ограничивать, наоборот», — заявил он. При этом, отметил Артемьев, банк может предложить «Яндексу» «сумасшедшее количество денег».

На прошлой неделе издания The Bell и «Ведомости» сообщили, что Сбербанк планирует купить 30% капитала «Яндекса» и стать тем самым крупнейшим акционером компании. При этом «Ведомости» отмечали, что таким образом Сбербанк сможет получить десять голосов на собрании акционеров «Яндекса», которые дадут ему фактический контроль над компанией.

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка запланировал войти в топ-3 в России
Технологии и медиа

После публикаций акции «Яндекса» на бирже начали дешеветь — к концу торгов 19 октября капитализация группы опустилась до $9,005 млрд. В Сбербанке и «Яндексе» отрицают, что обсуждали возможность сделки. В частности, в понедельник, 22 октября, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож рассказал, что не планирует продавать акции компании.

По данным Financial Times (FT), топ-менеджеры Сбербанка и «Яндекса» обсуждали возможность сделки в неформальной обстановке. «Это был разговор за чашкой чая. До официальных переговоров дело не дошло», — сказал источник FT.

Теги: Сбербанк , «Яндекс»
Главное
ВТБ купит долю Магомедова в ОЗК Бизнес
Материалы по теме
FT узнала о переговорах о сделке Сбербанка с «Яндексом» «за чашкой чая» Бизнес
«Яндекс» допустил реструктуризацию сервиса новостей Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter