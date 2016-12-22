FT узнала о переговорах о сделке Сбербанка с «Яндексом» «за чашкой чая»

Сделку по продаже доли «Яндекса» Сбербанку топ-менеджеры компании обсуждали «за чашкой чая» в начале года, пишет Financial Times. Переговоры были неформальными и официального характера не приобрели, утверждают источники издания

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Обсуждение потенциальной покупки доли «Яндекса» Сбербанком между топ-менеджерами компаний проходили в неформальной обстановке, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, близких банку. По данным издания, предложение «Яндексу» было сделано в начале этого года, но сооснователь и основной акционер компании Аркадий Волож его отклонил.

«Это был разговор за чашкой чая, — сказал один из собеседников издания. — До официальных переговоров не дошло».

Источники газеты, близкие как к Сбербанку, так и «Яндексу», сообщили, что руководство компаний продолжает обсуждать будущие инвестиции, но пока сделку не заключили. По данным FT, эти инвестиции могут быть потенциально связаны с отдельными бизнес-проектами, такими как бизнес по доставке еды, который сейчас принадлежит «Яндексу».

О том, что Сбербанк открыт к расширению партнерских отношений с «Яндексом» в таких областях, как доставка еды, заявил FT Лев Хасис, первый заместитель главы банка, отвечающий за стратегию диверсификации бизнеса в рамках концепции «экосистема». Предполагается, что эта концепция будет включать широкий набор услуг, от медицинских до кибербезопасности.

На прошлой неделе газета «Ведомости» и издание The Bell сообщили со ссылкой на источники, что Сбербанк претендует на не менее чем 30-процентную долю в капитале «Яндекса», а также на получение права вето по ключевым вопросам. Источники «Ведомостей» также утверждали, что за счет приобретения акций типа B, каждая из которых дает на собрании акционеров «Яндекса» сразу десять голосов, банк может получить фактический контроль над компанией.

Вслед за публикациями о потенциальной сделке акции «Яндекса» на 17% упали в цене его акции на американской бирже NASDAQ, утром следующего дня на 20% подешевели бумаги компании на Московской фондовой бирже. За два дня после публикаций на бирже в Нью-Йорке «Яндекс» подешевел на $2,77 млрд по сравнению с 17 октября: по итогам торгов в пятницу капитализация группы составила $9,005 млрд.

При этом топ-менеджемент Сбербанка и «Яндекса» отрицает, что идет обсуждение такой сделки. В частности, глава Сбербанка Герман Греф опроверг факт обсуждения сделки, которая дала бы банку пакет, дающий значительное влияние на «Яндекс».

Совладелец «Яндекса» Аркадий Волож впервые отреагировал на сообщения о продаже доли компании банку в понедельник, 22 октября, заявив, что не собирается продавать свою долю. «Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и в том числе оценке различных возможностей управления структурой капитала», — добавил он.

В сообщении «Яндекса» также указывалось, что сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли, а акции класса В не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников, в соответствии с уставом компании.​