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Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков
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Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков
Общество, 11:19
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Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков российских народов, сообщается на сайте Кремля.

Учредителями фонда выступят Министерство просвещения и Федеральное агентств по делам национальностей. Имущество фонда будут формировать через федеральный бюджет, добровольные взносы и пожертвования, а также другие источники в рамках законодательства.

В течение трех месяцев учредители должны будут принять устав фонда, отразив в нем, что следить за деятельностью организации, решениями ее органов и их исполнением будет попечительский совет.

Состав правления и попечительского совета фонда должно в трехмесячный срок утвердить правительство России. Кроме того, кабмину необходимо с 2019 года обеспечить финансирование работы фонда. Указ президента вступил в силу после его подписания.

Путин призвал возродить программу сохранения национальных языков
Общество

В августе 2017 года Путин поручил проверить, добровольно ли школьники в национальных республиках изучают национальные языки или же эти предметы являются обязательными. В результате был подготовлен законопроект, согласно которому родители могут выбирать, какой язык в качестве родного будут учить в школах их дети с первого и пятого классов. При этом русский был закреплен как обязательный для всех российских школ.

Тогда же комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал правительству создать фонд поддержки родных языков.

Теги: Владимир Путин , национальные языки
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