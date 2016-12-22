Президент России Владимир Путин призвал возродить программу сохранения национальных языков, передает ТАСС.

«Очень важно [сохранять национальные языки], потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает», — заявил глава государства на образовательном форуме «Машук» в Пятигорске.

Российский лидер напомнил, что во времена СССР существовали такие программы, которые поддерживали национальные языки в регионах. Однако он уточнил, что в современных реалиях следует создавать подобные программы на новой основе.

В рамках форума участники рассказали президенту о своей деятельности и проектах по восстановлению древних видов искусства, национальных костюмов, а также по восстановлению национальной семейной башни в Северной Осетии. ​«Все, что вы делаете, — все востребовано», — заключил Путин.