Полеты ряда F-35 приостановили из-за проблем с топливной системой

Министерство обороны США временно приостанавливает полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива. Об этом сообщает The Washington Examiner со ссылкой управление совместных программ (Joint Program Office) Пентагона.

«В дополнение к ранее выявленной одной неисправной трубке [подачи топлива] в ходе анализа обнаружили еще две трубы для подачи топлива, которые необходимо проверить», — заявили в управлении.

В ведомстве не стали раскрывать количество самолетов, которые прекратят полеты для прохождения проверки. По данным источника издания, их примерно два десятка.

Видео: @SamRichardsonAM / Twitter

В конце сентября F-35B разбился в штате Южная Каролина. Как отмечал телеканал CBS, это было первое крушение «новейшего и самого дорогого самолета США». 11 октября полеты всех истребителей F-35 были приостановлены.