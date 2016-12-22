ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,41 64,86 EUR Нал. 75,60 73,92 USD Бирж. 65,59 -0,09 EUR Бирж. 74,62 -0,20 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6533,00 +5,80 IMOEX 2331,59 -0,21% RTSI 1120,69 -0,39% Brent 76,70 -0,07% DJIA 24984,55 +1,63% Nasdaq 7318,34 +3,02%
Полеты ряда F-35 приостановили из-за проблем с топливной системой
Лента новостей
С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 07:32, РБК и Canon Компания Усманова доплатит метро за право обработки данных с его касс 07:30, Технологии и медиа СМИ узнали о намерении уволенной ведущей NBC добиться выплаты ​$50 млн 07:16, Общество В России резко выросли цены на сахар 07:02, Бизнес WSJ узнала о решении Китая отказаться от покупок нефти в Иране 06:43, Экономика Депутат Рады предостерег Киев от разрыва договора по Азовскому морю 06:40, Политика WP узнала о намерении Трампа отправить 1000 военных на границу с Мексикой 06:11, Политика Стали известны даты перерыва в выдаче полисов ОМС нового образца 06:04, Общество Минтруд решил настоять на взыскании долгов по зарплате без суда 06:00, Экономика Секретный ингредиент иатльянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 05:59, РБК и Barilla Созданную компьютером картину продали на аукционе за $432,5 тыс. 05:26, Общество Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах 04:47, Общество Белый дом заявил о единственном телефоне Дональда Трампа 04:24, Политика Аксенов назначил седьмого за четыре года министра транспорта Крыма 04:10, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 03:59, РБК и Philips Адвокат рассказал о грозящем программисту Лисову пожизненном сроке в США 03:45, Общество Землетрясение в Греции вызвало цунами в Средиземном море 03:35, Общество Bloomberg узнал о планах компании Маска SpaceX взять кредит на $500 млн 03:19, Бизнес Следствие выявило четыре факта избиения Макарова в ярославских колониях 02:47, Общество WSJ узнала о роли военных расходов в росте экономики США 02:25, Политика В Иордании 18 человек погибли в результате наводнения у Мертвого моря 02:24, Общество Чижов заявил о планах ЕС подключить Россию и КНР к альтернативе SWIFT 01:52, Экономика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 01:27, РБК и Canon «Транснефть» остановила прокачку нефти в Туапсинский НПЗ из-за непогоды 01:07, Экономика В работе сервисов Сбербанка произошел сбой 00:56, Общество Бравшую интервью у Путина телеведущую NBC уволили из-за расистских слов 00:45, Общество Эксперты увидели предпосылки для перезагрузки политической системы России 00:35, Политика Отправленные критикам Трампа бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ 00:28, Общество
Полеты ряда F-35 приостановили из-за проблем с топливной системой
Технологии и медиа, 07:51
0
Полеты ряда F-35 приостановили из-за проблем с топливной системой

Министерство обороны США временно приостанавливает полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива. Об этом сообщает The Washington Examiner со ссылкой управление совместных программ (Joint Program Office) Пентагона.

«В дополнение к ранее выявленной одной неисправной трубке [подачи топлива] в ходе анализа обнаружили еще две трубы для подачи топлива, которые необходимо проверить», — заявили в управлении.

Первый новейший истребитель F-35B разбился в США
Общество

В ведомстве не стали раскрывать количество самолетов, которые прекратят полеты для прохождения проверки. По данным источника издания, их примерно два десятка.

Видео: @SamRichardsonAM / Twitter

В конце сентября F-35B разбился в штате Южная Каролина. Как отмечал телеканал CBS, это было первое крушение «новейшего и самого дорогого самолета США». 11 октября полеты всех истребителей F-35 были приостановлены.

Теги: F-35 , неисправность
Главное
ФСО проследит за влиянием «майского указа» на жизнь россиян Общество
Материалы по теме
США приостановили полеты всех истребителей F-35 Политика
Израильский министр заявил о невозможности засечь F-35 с помощью С-300 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter