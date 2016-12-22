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США приостановили полеты всех истребителей F-35
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США приостановили полеты всех истребителей F-35
Политика, 19:58
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США приостановили полеты всех истребителей F-35

Пентагон приостановил полеты всех новейших истребителей F-35. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

Решение о запрете полетов 245 воздушных судов принято после аварии F-35B в Южной Каролине. Инцидент произошел в районе Грейс-Хилл 28 сентября. Пилоту удалось катапультироваться, он был доставлен вбольницу. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Первый новейший истребитель F-35B разбился в США
Общество

Первый боевой вылет истребителя F-35B состояв Афганистане27 сентября состоялся первый боевой вылет истребителя F-35B в Афганистане. Он атаковал цели движения «Талибан» (запрещено в России).

CNN указывал, что F-35B является «самой дорогой системой вооружений в истории». Данная модель — единственная из трех в линейке этих истребителей, которая способна совершать вертикальную посадку. Кроме того, ей требуется минимальная дистанция для разбега.

Теги: Пентагон , F-35
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