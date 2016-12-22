Крымский министр транспорта ушел в отставку

Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Ранее об отставке Овсянникова «РИА Новости» сообщил источник в крымском правительстве.

При этом в приемной регионального министерства транспорта РБК сообщили, что Овсянников находится в отпуске. «В настоящий момент его обязанности исполняет Андрей Сидоров, первый заместитель», — отметили в приемной.

Сидоров в разговоре с РБК сказал, что ему неизвестно об увольнении руководителя. «Он работает, но сейчас не в министерстве», — добавил заместитель, отказавшись предоставлять подробную информацию.

Пресс-секретарь министерства Мария Сермягина также сказала РБК, что не слышала об отставке.

Овсянников был пятым министром транспорта Крыма после воссоединения полуострова с Россией. Он возглавлял министерство с мая 2018 года. Ранее Овсянников был начальником центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «Центральная пассажирская пригородная компания» и руководил Московской административной дорожной инспекцией.