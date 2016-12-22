Глава Крыма объяснил отставку министра транспорта республики

Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников освободил занимаемую им должность, потому что не выполнил поставленные перед ним задачи. Об этом написал на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, заявление об увольнении стало одним из немногих правильных решений Овсянникова.

«Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки», — заключил Аксенов.

Глава республики считает, что министр не принял действенных мер для того, чтобы оптимизировать дорожную сеть и работу общественного транспорта на полуострове, не решил вопрос по замене старых остановок на дорогах на новые

«Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты. К слову, многие продолжают вести счет уволенных должностных лиц. Замечу: дело не в количестве, а в качестве. Кадровые обновления абсолютно естественны и будут продолжаться и впредь», — подчеркнул он.

О том, что крымский министр транспорта подал заявление об увольнении по собственному желанию, стало известно ранее в четверг, 13 сентября. В региональном министерстве транспорта РБК рассказали, что в настоящее время Овсянников находится в отпуске и его обязанности исполняет первый заместитель Андрей Сидоров.

Юрий Овсянников был назначен на должность главы крымского минтранса в мае 2018 года. Он стал пятым по счету министром на этом посту с момента присоединения полуострова к России. До прихода в минтранс он работал главой центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «Центральная пассажирская пригородная компания», а также руководил Московской административной дорожной инспекцией.