Bloomberg узнал о планах компании Маска SpaceX взять кредит на $500 млн

Компания Илона Маска SpaceX планирует взять кредит на $500 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что компания Маска ищет кредит через американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc., который ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

Bloomberg добавляет, что цена SpaceX составляет $28 млрд, так как компания экономит на космических полетах, возвращая ракеты для повторного использования.

Отмечается, что в 2018 году компания провела 17 миссий, что, однако, меньше результатов прошлого года. При этом у SpaceX есть доходы от доставки спутников в космос для телекоммуникационных провайдеров и оборонных компаний, а также контракты с военными агентствами и NASA.

В начале октября SpaceX успешно запустила на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9, на которой находился аргентинский спутник SAOCOM-1A. Первая ступень ракеты является возвращаемой и многоразовой.