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Маск пообещал открыть подземный тоннель под Лос-Анджелесом в декабре
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Маск пообещал открыть подземный тоннель под Лос-Анджелесом в декабре
Технологии и медиа, 04:27
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Маск пообещал открыть подземный тоннель под Лос-Анджелесом в декабре

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом практически готов к эксплуатации и будет открыт 10 декабря. Об этом он написал в своем Twitter.

Строительством тоннеля занимается компания The Boring Company, основанная Маском в декабре 2016 года. По замыслу Маска, подземные тоннели станут альтернативой наземному общественному транспорту и избавят город от пробок.

Компания начала строить тоннель в январе 2017 года, для этого использовалась специально созданная машина для бурения «Нанни». По словам Маска, ее диаметр — 7,9 м, длина — 121,9 м, вес — 1200 т.

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В июне 2018 года компания закончила строительство участка тоннеля протяженностью 4,3 км. Пассажиры будут передвигаться по тоннелю на скоростном электробусе, скорость передвижения составит 241 км/ч.

Теги: Лос-Анджелес , Илон Маск , тоннель
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