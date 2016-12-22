В Иордании 18 человек погибли в результате наводнения у Мертвого моря

По меньшей мере 18 человек, среди которых дети и учителя, погибли во время потопа в районе Мертвого моря в Иордании. Об этом сообщает Reuters.

В стране прошли сильные ливни, после чего произошло наводнение. Агентство отмечает, что в ходе операции с участием полицейских вертолетов удалось спасти 34 человека. Многие из них получили тяжелые травмы.

Премьер-министр страны Омар Заззаз заявил, что, вероятно, школа нарушила запрет Министерства образования на поездки на Мертвое море из-за плохой погоды. Он добавил, что будет проведено расследование, чтобы найти ответственных за нарушения. Премьер-министр рассказал, что дайверы и поисковые группы гражданской обороны будут всю ночь проводить поисковую операцию на глубине моря.

Газета al-Ghad со ссылкой на источники в гражданской обороне отмечает, что число пострадавших составляет 35 человек. По данным издания, автобус со школьниками отправлялись в Зарка-Маин.

В середине октября жертвами наводнения на юге Франции в департаменте ОД стали шесть человек. В результате прошедшего у берегов США урагана «Майкл» погибло 33 человека. При этом еще 4,2 тыс. домов были разрушены.