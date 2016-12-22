ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,41 64,86 EUR Нал. 75,60 73,92 USD Бирж. 65,59 -0,09 EUR Бирж. 74,62 -0,20 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6534,60 -19,10 IMOEX 2331,59 -0,21% RTSI 1120,69 -0,39% Brent 76,70 -0,07% DJIA 24994,78 +1,67% Nasdaq 7318,34 +3,02%
В Иордании 18 человек погибли в результате наводнения у Мертвого моря
Лента новостей
WSJ узнала о роли военных расходов в росте экономики США 02:25, Политика В Иордании 18 человек погибли в результате наводнения у Мертвого моря 02:24, Общество Чижов заявил о планах ЕС подключить Россию и КНР к альтернативе SWIFT 01:52, Экономика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 01:27, РБК и Canon «Транснефть» остановила прокачку нефти в Туапсинский НПЗ из-за непогоды 01:07, Экономика В работе сервисов Сбербанка произошел сбой 00:56, Общество Бравшую интервью у Путина телеведущую NBC уволили из-за расистских слов 00:45, Общество Эксперты увидели предпосылки для перезагрузки политической системы России 00:35, Политика Отправленные критикам Трампа бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ 00:28, Общество Владельца бренда Topshop обвинили в сексуальных домогательствах 00:10, Политика «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в первом матче после ухода Карреры 00:06, Спорт Саудовский король рассказал Путину о расследовании убийства Хашкаджи 25 окт, 23:49, Политика 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 25 окт, 23:41, РБК и Lenovo Вкладчики в сентябре сократили вывод валюты из госбанков 25 окт, 23:33, Финансы Саакашвили ответил на сообщения о записи разговора об убийстве Иванишвили 25 окт, 23:27, Политика Умер один из создателей «Бурана» 25 окт, 23:15, Общество Россия призвала признать подрыв договора о ракетах угрозой безопасности 25 окт, 23:11, Политика Глава Крыма попросил ФСБ вернуть выданные на взятки 2 млн руб. 25 окт, 22:48, Политика 6 правил путешествия с друзьями 25 окт, 22:40, РБК и Билайн МВД не подтвердило информацию о ранении полицейского в Москве 25 окт, 22:27, Общество Суд арестовал вице-мэра Сочи по делу о превышении полномочий 25 окт, 22:17, Общество Ходорковский исключил необходимость единой оппозиции в России 25 окт, 22:06, Политика Лига Европы по футболу. «Рейнджерс» — «Спартак». Онлайн 25 окт, 22:00, Спорт «Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в Лиге Европы 25 окт, 21:55, Спорт Макрон и Трамп договорились обсудить с Путиным договор о ракетах 25 окт, 21:47, Политика Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 25 окт, 21:46, РБК и Mastercard Король Саудовской Аравии подтвердил предложение Путину посетить страну 25 окт, 21:42, Политика Активистку «Другой России» госпитализировали после акции на Интерполитехе 25 окт, 21:29, Общество
В Иордании 18 человек погибли в результате наводнения у Мертвого моря
Общество, 02:24
0
В Иордании 18 человек погибли в результате наводнения у Мертвого моря

По меньшей мере 18 человек, среди которых дети и учителя, погибли во время потопа в районе Мертвого моря в Иордании. Об этом сообщает Reuters.

В стране прошли сильные ливни, после чего произошло наводнение. Агентство отмечает, что в ходе операции с участием полицейских вертолетов удалось спасти 34 человека. Многие из них получили тяжелые травмы.

Премьер-министр страны Омар Заззаз заявил, что, вероятно, школа нарушила запрет Министерства образования на поездки на Мертвое море из-за плохой погоды. Он добавил, что будет проведено расследование, чтобы найти ответственных за нарушения. Премьер-министр рассказал, что дайверы и поисковые группы гражданской обороны будут всю ночь проводить поисковую операцию на глубине моря.

Газета al-Ghad со ссылкой на источники в гражданской обороне отмечает, что число пострадавших составляет 35 человек. По данным издания, автобус со школьниками отправлялись в Зарка-Маин.

В середине октября жертвами наводнения на юге Франции в департаменте ОД стали шесть человек. В результате прошедшего у берегов США урагана «Майкл» погибло 33 человека. При этом еще 4,2 тыс. домов были разрушены.

Теги: Иордания , Наводнение
Главное
Отправленные критикам Трампа бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ Общество
Материалы по теме
Жертвами наводнения на юге Франции стали шесть человек Общество
Число жертв урагана «Майкл» в США достигло 33 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter