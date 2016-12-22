Число жертв урагана «Майкл» в США достигло 33 человек

Число жертв урагана «Майкл», который обрушился на юго-восточное побережье Соединенных Штатов, превысило 30 человек. Об этом сообщает USA Tosay со ссылкой на власти нескольких штатов.

Как отмечает издание, большинство жертв обнаружили во Флориде — 23. Еще 10 человек погибли в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Джорджия.

В результате стихии повреждения получили более 15 тыс. домов, еще 4,2 тыс. домов были полностью разрушены.​

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточное побережье США в среду, 10 октября. Порывы ветра достигали 250 км/ч. Американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за урагана.

Издание Air Force Times сообщило, что ураган повредил истребители F-22 на авиабазе Тиндалл. Всего там было размещено 55 таких самолетов, каждый из них стоит более $330 млн. По разным данным число поврежденных истребителей оценивали от 3 до 18