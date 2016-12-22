МВД не подтвердило информацию о ранении полицейского в Москве

Столичный главк ГУ МВД России не подтвердил информацию о ранении полицейского на северо-западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову возле станции метро «Щукинская». По словам собеседника агентства, инцидент произошел по адресу: улица Авиационная, дом 76. На место происшествия выехали оперативники.

В начале октября в Москве задержали лейтенанта и старшего сержанта полиции, которых заподозрили в ранении мужчины из травматического оружия. Инцидент произошел на улице Дербеневская. Полицейские открыли огонь по 25-летнему мужчине после того, как он сделал им замечание. Пострадавшего госпитализировали, полицейским грозит уголовное наказание.