Полиция опровергла обстрел самолета из автомата в Хабаровске

В пассажирском самолете Ан-24, который 17 октября приземлился в Хабаровске, не обнаружено пули, воздушное судно не обстреливали из автомата, сообщает агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

«Информация о том, что самолёт во время рейса был обстрелян из автомата Калашникова не соответствует действительности, — отметили в ведомстве», — заявили правоохранители, отметив, что отверстие в корпусе самолета могло образоваться из-за столкновения с камнем при посадке.

В УМВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу сообщили «Интерфаксу», что после обнаружения отверстия ведомство организовало проверку, но не подтвердили информацию о том, что в корпусе воздушного судна была найдена пуля от автомата Калашникова.

«Какова природа отверстия, пока говорить рано, специалисты в настоящее время это выясняют», — сообщили в УМВД.

Ранее источник в наземных службах хабаровского аэропорта сообщил «Интерфаксу», что во время техосмотра самолета в его внешнем оборудовании нашли отверстие, в котором обнаружили пулю от автомата Калашникова.

По данным РЕН ТВ, 17 октября самолет приземлился в Хабаровске, куда прибыл из Комсомольска-на-Амуре. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что во внешнем оборудовании воздушного судна обнаружили некий предмет, но подчеркнул, что для того, чтобы установить пуля это или нет, необходима экспертиза.