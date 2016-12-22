Акции Twitter взлетели на 14% на фоне публикации отчетности

Акции соцсети Twitter 25 октября выросли на 14% после выхода отчетности, свидетельствуют данные биржи.

В сообщении компании указывается, что выручка от продажи рекламы в третьем квартале 2018 года выросла на 29%, достигнув $650 млн. При этом общая выручка соцсети также выросла на 29% и составила $758 млн.

В Twitter отмечают, что борются с подозрительными учетными записями и удаляют ботов, в результате чего общее число ежемесячно активных пользователей соцсети достигло 326 млн.

В октябре Twitter опубликовал данные об активности 3,841 тыс. аккаунтов-ботов, связанных с Российским агентством интернет-исследований, известным как «фабрика троллей». Кроме того, соцсеть выявила 770 фейковых аккаунтов, потенциально базирующихся в Иране. Всего с этих страниц были опубликовано более 10 млн твитов, а также более 2 млн фото и видео.