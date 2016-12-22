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Twitter опубликовал данные об активности российской «фабрики троллей»
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Twitter опубликовал данные об активности российской «фабрики троллей»
Технологии и медиа, 22:36
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Twitter опубликовал данные об активности российской «фабрики троллей»
РБК проанализировал архив Twitter, связанный с российской «фабрикой троллей»: почти треть аккаунтов была создана в марте—июне 2014 года, после присоединения Крыма к России, максимально активны они были в 2015 году
Фото: Robert Galbraith / Reuters

В среду, 17 октября, Twitter опубликовал полный архив твитов и медиа, которые связаны с расследованием компании о попытках манипулировать политическими взглядами ее пользователей. Как говорится в сообщении Twitter, речь идет о ​3,841 тыс. аккаунтов-ботов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, а также 770 фейковых аккаунтах, потенциально базирующихся в Иране. Всего на этих страницах с 2009 года было опубликовано более 10 млн твитов, а также более 2 млн изображений, видео, GIF-файлов и трансляций.

РБК проанализировал опубликованные Twitter сведения об аккаунтах, которые компания назвала связанными с Агентством интернет-исследований, и выяснил, что почти треть из них была создана в марте—июне 2014 года. Более 500 аккаунтов зарегистрированы в августе 2013 года — это один из двух пиковых месяцев в формировании сети (второй — май 2014 года).

Максимальная активность этих аккаунтов в 2014 году началась после крушения малазийского Boeing MH17 — больше всего твитов было написано в июле—октябре 2014 года. Тогда же появились самые популярные хештеги, употребляемые ботами: #провокациякиева, #киевсбилбоинг, #киевскажиправду. С каждым из этих тегов было опубликовано более 20 тыс. записей. В своем руководстве компания Twitter указывает, что теги, которые становятся популярными, попадают в раздел «Актуальные темы» — тогда их будут видеть даже те пользователи, которые данной темой не интересуются. Таким образом тему выводят в топ Twitter​.

Больше всего сообщений эти аккаунты опубликовали в 2015 году — более 3 млн твитов, или около трети всех твитов «фабрики троллей».

Среди других популярных у «фермы» тегов — #русскийдух, #образроссии и #вернитекалифорнию (не связаны с каким-то конкретным информационным поводом). Популярные теги на латинице связаны с выборами в США (самый популярный из них — MAGA, аббревиатура от девиза кандидата в президенты и затем президента Дональда Трампа «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой», а также #americafirst), с консервативными новостями (#tcot — используется для обозначения консерваторов в Twitter, #pjnet — официальный хештег Patriot Journalist Network, забаненной в конце 2017 года сети аккаунтов, делающих автоматические записи на политические темы).

В феврале 2018 года прокуратура США обвинила 13 граждан России во вмешательстве в американские выборы и другие политические процессы внутри страны, в том числе Евгения Пригожина, владельца группы «Конкорд». Комиссия под руководством специального прокурора Роберта Мюллера полагает, что они имеют отношение к российской «фабрике троллей», которая вмешивалась в политическую жизнь США во время выборов президента в 2016 году. В списке также упомянуты девять компаний, в том числе Агентство интернет-исследований, а также принадлежащие Пригожину Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering.

Согласно выводам Мюллера, Агентство использовало фальшивые имена в социальных сетях, устраивало там политические диспуты с целью «принизить роль Хиллари Клинтон и помочь избранию президентом США Дональда Трампа».

Как ранее писали «Новая газета», «Фонтанка» и Би-би-си, Агентство интернет-исследований — одно из юридических лиц «фабрики троллей», которая появилась в Санкт-Петербурге около пяти лет назад. Ее сотрудники якобы должны оставлять в интернете провластные комментарии и критиковать оппозиционеров. Отдельное подразделение «фабрики» — группа СМИ, имеющих официальное свидетельство Роскомнадзора, так называемая фабрика медиа, писал журнал РБК в своем расследовании.​ Помимо Twitter Агентство интернет-исследований обвиняли в продвижении «пророссийского» контента на платформах Facebook и YouTube («дочка» Google). За два года расходы «фабрики троллей» в США составили $2,2 млн. Само Агентство интернет-исследований было ликвидировано в конце 2016 года. Пригожин неоднократно заявлял, что не связан с этой компанией.

Осенью 2017 года представитель Twitter отвечал вместе с Facebook и Google на вопросы членов конгресса США о том, как их платформы могли использоваться для влияния на американских избирателей. Тогда представители трех компаний пообещали информировать общественность о ходе внутренних расследований и мерах борьбы с фейковыми аккаунтами. В частности, в январе 2018 года Twitter публиковал данные о 3,814 тыс. аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований. Тогда соцсеть сообщала, что оповестила около 1,4 млн людей о том, что они потенциально могли попасть под влияние российской пропаганды во время выборов президента США в 2016 году.

Авторы: Дада Линделл, Евгения Баленко.
Теги: Twitter , Конгресс США , «Фабрика троллей» , выборы США
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