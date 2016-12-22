Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал ерундой данные Forbes о состоянии его супруги Елены Батуриной, приведенные в рейтинге богатейших женщин России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Не знаю, кто там это вычисляет, кто, сколько и как получает денег, но, по-моему, это полная чушь», — сказал бывший мэр. Лужков добавил, что не подключается к бизнесу жены, однако такого состояния у нее нет даже близко.

25 октября Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Первое место в нем заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее капитал журнал оценил в $1,2 млрд. По сравнению с 2017 годом он увеличился на $200 млн.

На второй строчке — гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $600 млн. Третье место заняла Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, капитал которой также составил $600 млн.