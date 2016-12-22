РФПИ назвал инвестиции Саудовской Аравии в российско-китайский фонд

Суверенный инвестфонд Саудовской Аравии (PIF) вложит $500 млн в российско-китайский инвестфонд, основанный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде. После вклада саудитов под управлением РКИФ будет $2,5 млрд.

«Сразу три ведущих суверенных фонда объединяют усилия для совместной реализации инвестиционных проектов. Такая схема не только объединит экспертизу инвесторов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, но и позволит портфельным компаниям фонда получать поддержку сразу на нескольких ключевых рынках», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также заявил, что фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд.

Дмитриев 23 октября заявлял, что Эр-Рияд готов инвестировать около $5 млрд в проект «Арктик СПГ-2». По его словам, с соответствующим предложением выступил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Глава РФПИ не привел других подробностей об этом решении Саудовской Аравии.