РФПИ заявил о планах Эр-Рияда вложиться в Российско-китайский инвестфонд

Саудовская Аравия намерена в ближайшее время инвестировать в Российско-китайский инвестфонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Он добавил, что фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. «Таким образом, наше партнерство в Китае пополнится суверенным фондом Саудовской Аравии», — сказал Дмитриев. Он также отметил, что речь идет о «значимых» инвестициях Эр-Рияда.

23 октября Дмитриев сообщал, что Саудовская Аравия готова инвестировать в проект «Арктик СПГ-2» около $5 млрд. Об этом заявил саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех.

В мае стало известно, что зарубежные инвесторы в 2017 году вложились в 238 проектов в России. Согласно результатам исследования EY, по сравнению с 2016 годом​ рост составил 16%. Лидером по числу инвестиционных проектов стал Китай, Германия опустилась на вторую строчку, а третье место заняли США.