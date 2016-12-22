Кадыров предостерег США и Израиль от посягательства на мечеть Аль-Акса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у США и Израиля появится много врагов, если они посягнут на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом он сказал на встрече с делегацией Палестины во главе с заместителем генсека Народного фронта освобождения Палестины Талялом Наджи, передает «РИА Новости».

В ходе встречи Наджи указал, что Аль-Акса «находится в блокаде» и израильтяне намереваются снести ее. «Если они тронут эту святыню, то Америка, Израиль и остальные государства очень пожалеют об этом», — сказал Кадыров. Он добавил, что США и Израиль обретут «миллионы и миллиарды врагов».

22 октября израильские силовики арестовали губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта и командующего районом Иерусалима в палестинской разведке Джихада Факиха. Адвокат Гейта уточнил, что его подзащитный подозревается в «совершении преступления на Западном берегу реки Иордан».

17 октября Израиль закрыл оба КПП на границе с сектором Газа после ракетного обстрела. 21 октября пункты пропуска были открыты «после сокращения количества насильственных инцидентов в секторе Газа».