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Спецслужбы Литвы заподозрили «Яндекс.Такси» в передаче данных в Россию
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Спецслужбы Литвы заподозрили «Яндекс.Такси» в передаче данных в Россию
Политика, 16:09
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Спецслужбы Литвы заподозрили «Яндекс.Такси» в передаче данных в Россию
Национальный центр кибербезопасности заметил, что приложение имеет регулярную связь с российскими IP-адресами. В «Яндекс.Такси» уверяют, что все законно, и выражают готовность объяснить это литовским властям
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сервис «Яндекс.Такси», работающий в Литве, передает данные на российские IP-адреса. К такому выводу пришел Национальный центр кибербезопасности (НЦК) при Министерстве обороны Литвы.

В сообщении, опубликованном на сайте центра, сказано, что специалисты НЦК после проведенного анализа приложения обнаружили, что оно «поддерживает активную связь с 11 IP-адресами, большинство из которых принадлежит России».

«Сотрудники НЦК обнаружили, что данное приложение имеет регулярное соединение по каналам шифрованной связи с адресами в разных регионах России, независимо от того, находится ли приложение в режиме ожидания или в активном режиме», — сказано в сообщении. В докладе ведомства (.pdf) указывается, что десять из 11 этих адресов находятся в России: шесть в Москве, еще четыре в Екатеринбурге.

В документе также подчеркивается, что приложение «требует доступа к большому количеству конфиденциальных данных», а более поздние его версии могут запрашивать еще больше такой информации.

В этой связи ведомство рекомендует не пользоваться данным приложением, особенно чиновникам и сотрудникам Минобороны страны.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» прокомментировали РБК эти обвинения. Там подчеркнули, что ​«никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута), выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России». «Однако это не имеет никакого отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС», — подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что данные хранятся и используются полностью в соответствии с законодательством ЕС. В компании заверили, что строго соблюдают требования владельцев мобильных платформ Andoid и iOS по работе с пользовательской информацией. «Мы готовы объяснить это литовским чиновникам и контролирующим органам, однако пока запросов от них не поступало», — добавили в пресс-службе. Там также напомнили, что сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах.

Это не первые предупреждения от Национального центра​ кибербезопасности Литвы. В конце июля центр уже предупреждал, что приложение «Яндекс.Такси» несет угрозу гражданам Литвы, поскольку запрашивает большое число данных. В прошлом заявлении подчеркивалось, что «данные требования «Яндекс.Такси», возможно, создают условия для незаконного сбора и накопления данных». Тогда же ведомство отмечало, что данные пользователей хранятся на серверах организации со штаб-квартирой в Москве и не исключена возможность передачи этих данных государственным органам и регулирующим органам России, а также судам и другим третьим лицам. Ранее о том, что «Яндекс.Такси» угрожает национальной безопасности Литвы, говорил депутат сейма Аудронюс Ажубалис.

Авторы: Мария Бондаренко, Сергей Витько.
Теги: «Яндекс.Такси» , Литва , приложения , заказ такси
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