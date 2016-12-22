МИД подтвердил данные Минобороны о причастности США к атаке на Хмеймим

МИД России может подтвердить информацию Минобороны о том, что американские военные управляли дронами, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на странице министерства в Facebook.
«Мы неоднократно говорили о наших озабоченностях на этот счет в ходе наших контактов с американскими партнерами, в том числе и по военно-политической линии. Наши озабоченности будут в очередной раз до них доведены», — сказала Захарова.
Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин сообщил, что американский самолет-разведчик Poseidon P-8 управлял 13 дронами, которые атаковали Хмеймим в январе 2018 года.
По его словам, после того как беспилотники столкнулись с российской системой радиоэлектронного управления, американцы перевели их на ручной режим управления и «начали подсказывать так называемые дыры, в которые они начали проникать». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти данные «тревожными».
Атака на авиабазу Хмеймим с применением дронов состоялась в ночь на 6 января. Семь беспилотников были ликвидированы ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальных военные взяли под свой контроль. Три дрона взорвались при посадке, еще столько же удалось посадить и передать специалистам. По их словам, такие атаки могут проводить боевики с дальности около 100 км.