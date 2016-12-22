Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов

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СМИ узнали о планах самого богатого чеха купить «Челси» у Абрамовича

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В Латвии заявили об угрозе для имиджа из-за покупки российских трамваев

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Парламент Северной Осетии проголосовал за закрытие крупнейшего завода

Лавров назвал сроки выхода США из Договора о РСМД

МИД подтвердил данные Минобороны о причастности США к атаке на Хмеймим

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