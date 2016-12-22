Песков назвал тревожными данные о причастности США к атаке дронов в Сирии

Пресс-секретарь президента России не исключил «политических последствий» выявленного Минобороны участия военных США в наведении атаковавших базу в Хмеймиме беспилотников

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кремле считают «тревожными» приведенные Минобороны данные об участии американских военных в наведении на цель беспилотников, атаковавших недавно российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это очень тревожные данные. Безусловно, ни у кого не должно быть сомнений, что соответствующие выводы и анализ будет проведен нашими военными. Собственно, он уже был проведен. Все детали могут давать только военные», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможности политических последствий и, в частности, обсуждения этой темы на встрече президентов России и США, ​пресс-секретарь главы государства сказал, что «этого нельзя исключать».

​Ранее в четверг, 25 октября, замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что управление 13 дронами, атаковавшими базу Хмеймим, велось с самолета-разведчика США Р-8 Poseidon.

«Они [дроны] отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать», — рассказал представитель Минобороны.

В январе Минобороны сообщало, что 13 беспилотников (столько же, сколько назвал 25 октября Фомин) атаковали авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус в ночь на 6 января. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль. Три дрона из шести перехваченных взорвались при посадке, а еще три удалось посадить и передать экспертам, которые выяснили, что «подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 км».